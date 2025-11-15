PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfallflucht im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 13:20 Uhr im Kreisverkehr Bernd-Rosemeyer-Straße / Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 13-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Gleichzeitig wollte ein weiterer Radfahrer von der Alten Rheiner Straße aus in den Kreisverkehr einfahren. In der Einfahrt kam es zur Kollision, bei der der 13-Jährige stürzte und sich am Handgelenk verletzte. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 80 Euro. Der zweite Radfahrer - ein bislang unbekannter Mann im geschätzten Alter von 40 bis 50 Jahren, der mit einem Rennrad unterwegs war - entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

