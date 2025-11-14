PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht: Polizei veröffentlicht neue Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug

Meppen (ots)

Im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht am Montag, dem 10. November 2025, bei der eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin an der Kreuzung Zur Waldbühne / Neelandstraße schwer verletzt wurde, liegen der Polizei neue Erkenntnisse vor.*

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen - möglicherweise schwarzen - Mittelklassewagen. Der Pkw war auf der Neelandstraße in Richtung Berghamsweg unterwegs.

Im Bereich der Kreuzung Zur Waldbühne kam es zur Kollision mit der Jugendlichen. Aufgrund des Unfallgeschehens muss der beteiligte Pkw im vorderen bzw. vorderen rechten Bereich, möglicherweise auch am Außenspiegel, beschädigt sein.

Die Polizei Meppen bittet weiterhin um Hinweise - insbesondere zu Fahrzeugen dieser Beschreibung, die seit dem Unfall frische Beschädigungen aufweisen könnten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

*https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6158082

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

