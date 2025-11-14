PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 16-Jährige bei Verkehrsunfallflucht schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Montag, dem 10. November 2025, kam es gegen 20:58 Uhr an der Kreuzung Zur Waldbühne / Neelandstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Die Jugendliche war mit ihrem E-Scooter von der Fliederstraße kommend in Richtung Versener Straße unterwegs, als es zur Kollision mit einem bislang unbekannten Pkw kam. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die schwer verletzte Jugendliche zu kümmern oder die Schadensregulierung zu ermöglichen.

Möglicherweise handelte es sich um einen roten oder schwarzen Pkw. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 07:00

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Dienstag, den 11. November 2025, kam es gegen 11:00 Uhr auf der Lengericher Straße in Höhe der Kreuzung zur Josefstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde dabei im Heckbereich von einem Volkswagen T-Roc touchiert. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:28

    POL-EL: Haselünne - Baufahrzeug beschädigt

    Haselünne (ots) - In der Zeit von Samstag, 13 Uhr bis Montag, 7 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Meerstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen die Scheibe einer Baumaschine der Marke Manitou mit einem Mülleimer ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961-958700 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren