Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 16-Jährige bei Verkehrsunfallflucht schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Montag, dem 10. November 2025, kam es gegen 20:58 Uhr an der Kreuzung Zur Waldbühne / Neelandstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Die Jugendliche war mit ihrem E-Scooter von der Fliederstraße kommend in Richtung Versener Straße unterwegs, als es zur Kollision mit einem bislang unbekannten Pkw kam. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die schwer verletzte Jugendliche zu kümmern oder die Schadensregulierung zu ermöglichen.

Möglicherweise handelte es sich um einen roten oder schwarzen Pkw. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell