Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Baufahrzeug beschädigt
Haselünne (ots)
In der Zeit von Samstag, 13 Uhr bis Montag, 7 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Meerstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen die Scheibe einer Baumaschine der Marke Manitou mit einem Mülleimer ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961-958700 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell