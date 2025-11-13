POL-EL: Haselünne - Baufahrzeug beschädigt

Haren (ots) - Am Montag, den 10. November 2025, kam es zwischen 14:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Postenbörse an der Straße Marktwinkel in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen einen dort geparkten schwarzen Peugeot 208 und verursachte einen Schaden von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu ...

mehr