Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Einbruch in Fahrzeug - Elektrogeräte entwendet

Schapen (ots)

Am Mittwoch, 12. November 2025, gegen 04:00 Uhr, kam es in Schapen an der Straße Wullmoor zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Ein bislang unbekannter Täter öffnete die heckseitige Tür des Fahrzeugs und entwendete daraus mehrere Elektrogeräte. Über die genaue Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977 / 204360 zu melden.

