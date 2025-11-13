PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Einbruch in Baucontainer - Werkzeuge im Wert von rund 6000 Euro entwendet

Lünne (ots)

In der Zeit von Dienstag, 11. November 2025, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 12. November 2025, 07:45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Heinrich-Schulte-Straße in Lünne mehrere Werkzeuge entwendet. Die Täter verschafften sich zunächst durch das Durchtrennen eines Bauzauns unbefugten Zutritt zum Gelände. Anschließend öffneten sie gewaltsam zwei dort abgestellte Baucontainer und entwendeten daraus diverse Baumaschinen und Werkzeuge, darunter unter anderem Bohrmaschinen, Sägen, Trennmaschinen und Ladegeräte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heinrich-Schulte-Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977 / 204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

