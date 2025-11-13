Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Diesel gestohlen
Nordhorn (ots)
In der Zeit von Dienstag, 11. November 2025, 16:15 Uhr, bis Mittwoch, 12. November 2025, 08:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter auf einer Grünfläche an der Karl-Braun-Straße in Nordhorn rund 100 Liter Diesel aus dem Tank eines Baggers entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Karl-Braun-Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.
