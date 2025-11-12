PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 7:55 Uhr auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines blau-gelben Lkw befuhr die Lingener Straße und touchierte dabei einen silbernen BMW 5er. Durch den Zusammenstoß wurde der Beifahrerspiegel des BMW vollständig abgerissen, und die Beifahrerseite zerkratzt wodurch ein erheblicher Sachschaden entstand. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:23

    POL-EL: Laar - Diebstahl eines Kfz-Anhängers

    Laar (ots) - In der Zeit vom 11. November 2025, 16:30 Uhr, bis zum 12. November 2025, 06:45 Uhr, wurde in Laar an der Straße "Zur Mate" ein Kfz-Anhänger entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich um einen Anhänger des Herstellers "Wagenbouw Hapert". Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 07:40

    POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Montag, 10.11.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Nähe des Nordhorn-Almelo-Kanals, im Bereich der sogenannten Pyramide, zu einem versuchten Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Personen von mehreren Jugendlichen angesprochen und bedroht. Zwei der Täter waren vermummt und einer der Jugendlichen hielt ein Messer in der Hand. Dabei sollen die Beschuldigten die Opfer unter andem aufgefordert haben, den Ihnalt ihrer Taschen zu leeren. Die Opfer ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 06:58

    POL-EL: Sögel - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Sögel (ots) - Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 13:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Sigiltrastraße 11 in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Fahrer eines Ford beim Ausparken einen neben ihm abgestellten VW. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren