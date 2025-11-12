Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht
Nordhorn (ots)
Am Mittwochmorgen kam es gegen 7:55 Uhr auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines blau-gelben Lkw befuhr die Lingener Straße und touchierte dabei einen silbernen BMW 5er. Durch den Zusammenstoß wurde der Beifahrerspiegel des BMW vollständig abgerissen, und die Beifahrerseite zerkratzt wodurch ein erheblicher Sachschaden entstand. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.
