Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Sögel (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 13:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Sigiltrastraße 11 in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Fahrer eines Ford beim Ausparken einen neben ihm abgestellten VW. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die insbesondere Angaben zum Führer des Ford machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell