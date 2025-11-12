Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen/Nordhorn - Mehrere Einbrüche auf Baustellen

Wietmarschen/Nordhorn (ots)

In der Nacht von Montag, 10.11.2025, auf Dienstag, 11.11.2025, kam es in Wietmarschen und Nordhorn zu einer Serie von Einbrüchen auf mehreren Baustellen. In allen Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu den jeweiligen Baustellengeländen und entwendeten Werkzeuge sowie Kraftstoff im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. In der von-Humboldt-Straße öffneten öffneten bilsang unbekannte Täter gewaltsam das Fenster eines Baucontainers und entwendeten Werkzeuge im Wert von etwa 1.500 Euro. In der selben Straße haben unbekannte Täter drei Containern auf einer weiteren Baustelle aufgebrochen. Daraus entwendeten sie Werkzeuge im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. In der Straße Schwanenborg brachen unbekannte Täter zwei Baucontainer auf einer Baustelle auf. Entwendet wurden hochwertige Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro. In der Straße Achterort wurden ebenfalls zwei Taten festgestellt. In einem Fall öffneten die Täter gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten diverse Werkzeuge im Wert von etwa 8.500 Euro. Beim zweiten Versuch blieb es beim Aufbruch, es wurde kein Diebesgut erlangt. Zwischen dem 05.11.2025, 16:00 Uhr, und dem 09.11.2025, 21:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem auf einer Baustelle an der Schwartenpohler Straße abgestellten LKW. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Auch in Nordhorn kam es im gleichen Zeitraum zu einem ähnlich gelagerten Vorfall. Auf einer Baustelle in der Heinrich-Focke-Straße verschafften sich Täter durch Aufbrechen eines Bauzaunelements Zugang zum Gelände und entwendeten aus zwei Baucontainern hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro. Der Sachschaden wird auf weitere 2.000 Euro geschätzt. Ob zwischen den Taten ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Bereichen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05921) 3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.

