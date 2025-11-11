Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unfallflucht auf der Neuenhauser Straße

Wietmarschen (ots)

Am Montagmorgen, 10.11.2025, gegen 07:05 Uhr, kam es auf der Neuenhauser Straße (L45) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L45 in Richtung Wietmarschen. In einer Kurve geriet der Wagen teilweise auf die Gegenfahrspur und kollidierte dabei mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden VW (Fahrtrichtung Nordhorn). Ein hinter dem VW fahrender Seat wurde durch ein herumfliegendes Trümmerteil an der Windschutzscheibe beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Nordhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

