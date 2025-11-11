Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Versuchter Einbruch - Täter flüchtet ohne Beute

Lathen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 06.11.2025, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 07.11.2025, 06:50 Uhr, kam es in der Wahner Straße in Lathen zu einem versuchten Einbruch in einen Kindergarten. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden drei Räume durchwühlt. Nach aktuellem Stand verließ der Täter das Gebäude ohne Diebesgut. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen oder Personen im Bereich der Wahner Straße gemacht haben, sich mit der Polizei Lathen unter der Telefonnummer (05933) 924570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell