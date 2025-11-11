Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Reihenhaus
Lingen (ots)
Am Montag, 10.11.2025, zwischen 08:10 Uhr und 11:15 Uhr, kam es in der Overbergstraße in Lingen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, die Hauseingangstür eines Reihenhauses aufzuhebeln. Der Versuch misslang, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. Ein Sachschaden an der Tür entstand dennoch, dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.
