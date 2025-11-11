Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Wohnungseinbruch

Lingen (ots)

Am Montag, 10.11.2025, gegen 21:35 Uhr, kam es in der Einsteinstraße in Lingen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich eine bislang unbekannte Täterschaft in den rückwärtigen Bereich des Wohnhauses und versuchte, sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Aus bislang unbekannten Gründen ließ der Täter von der weiteren Tat ab und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

