POL-EL: Haren - Wohnungseinbruch: Bargeld entwendet

Haren (ots)

Zwischen Montag, 03.11.2025, 12:30 Uhr, und Montag, 10.11.2025, 11:00 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus an der Straße An der Tenge in Haren (Ems) zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zur Wohnung und entwendete Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05932) 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

