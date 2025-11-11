Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Wohnungseinbruch: Bargeld entwendet
Haren (ots)
Zwischen Montag, 03.11.2025, 12:30 Uhr, und Montag, 10.11.2025, 11:00 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus an der Straße An der Tenge in Haren (Ems) zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zur Wohnung und entwendete Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05932) 72100 zu melden.
