POL-EL: Haren - Wohnungseinbruch: Bargeld entwendet

Neuenhaus (ots) - In der Nacht zu Montag, 10.11.2025, zwischen 01:52 Uhr und 05:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Nordhorner Straße in Neuenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden zwei bislang unbekannte Täter zwei Zäune, um auf das Gelände des Restaurants zu gelangen. Im Anschluss verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie mehrere Fenster und Türen aufbrachen. Im ...

