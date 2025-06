Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0415 --Nach Einbruch in Parzelle: Täter verletzt Zeugen mit Messer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Gretchenweg Zeit: 30.06.2025, 00:55 Uhr

In der Nacht zu Montag kam es zu einem Einbruch in eine Parzelle in Woltmershausen. Auf der Flucht verletzte der Täter einen 47 Jahre alten Mann mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Über eine Wärmebildkamera beobachtete der 47-Jährige gegen 23:30 Uhr, wie der Unbekannte sich auf einem Parzellengebiet im Gretchenweg aufhielt. Anschließend fuhr er dorthin, um nach dem Rechten zu schauen. Er sah, wie der Unbekannte mit einem Rucksack aus einem Gartenhaus herauskam. Als der 47-Jährige ihn ansprach, kam es zu einer Rangelei. Der Einbrecher zückte daraufhin ein Messer und verletzte den Mann an den Oberschenkeln und am Hinterkopf. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung der Straße Alter Schutzdeich.

Der unbekannte Mann soll ungefähr 50 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er hatte mittellange Haare und trug einen grauen Parker, der bis zur Hüfte ging sowie zwei auffällig große Brusttaschen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell