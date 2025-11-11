Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Kupferdiebstahl aus Windkraftanlage

Rhede (ots)

Zwischen Montag, 03.11.2025, 20:20 Uhr, und Montag, 10.11.2025, 10:00 Uhr, kam es auf einer Wiese am Westweg in Rhede (Ems) zu einem Diebstahl aus einer Windkraftanlage. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft auf ungeklärte Weise in das Innere der Anlage. Dort durchtrennten die Täter insgesamt 15 Kabel und entwendeten diese. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Westwegs gemacht haben - insbesondere ungewöhnliche Fahrzeuge oder Personen -, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell