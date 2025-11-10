Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht auf Lehrerparkplatz
Lathen (ots)
Am Montagmorgen zwischen 7:40 Uhr und 9:20 Uhr kam es auf dem Lehrerparkplatz der Erna-de-Vries-Schule an der Mühlenstraße in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeughalterin hatte ihren Fiat 500 in einer Parklücke abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen tiefen Kratzer am rechten Heck fest. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Lathen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz oder im Bereich der Mühlenstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05933/924570 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim