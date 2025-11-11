PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Hoogstede - Diebstahl auf Firmengelände

Hoogstede (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 07.11.2025, 13:00 Uhr, bis Montag, 10.11.2025, 07:00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Lagerplatzes einer Firma an der Deilmannstraße in Hoogstede zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück. Anschließend drang sie in eine Halle ein und entwendete mehrere Kabel. Darüber hinaus wurde ein Container aufgebrochen, aus dem diverse Elektrogeräte entwendet wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Deilmannstraße beobachtet haben, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

