Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Autofahrer verliert Bewusstsein - Drei Personen leicht verletzt

Haselünne (ots)

Am Montagabend ist es auf der Lähdener Straße (L65) in Haselünne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Der 40-jährige Fahrer eines VW ID.4 war gegen 17:45 Uhr gemeinsam mit seinen beiden Kindern (vier und sieben Jahre alt) aus Richtung Lähden in Fahrtrichtung Haselünne unterwegs. In einer leichten Kurve verlor der Mann nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems das Bewusstsein. Das Fahrzeug kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend kam der VW entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.

Alle Airbags des Fahrzeugs lösten aus. Der Fahrer sowie seine beiden Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Das E-Call-System des Fahrzeugs löste automatisch aus und setzte den Notruf ab, wodurch Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei schnell an der Unfallstelle eintrafen. Nach ersten Einschätzungen dürfte die rasche Alarmierung durch das System dazu beigetragen haben, dass den Beteiligten zügig geholfen werden konnte.

An dem VW ID.4 entstand erheblicher Sachschaden. Auch das überfahrene Verkehrszeichen sowie mehrere Bäume wurden beschädigt. Die Feuerwehr Haselünne war mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Lähdener Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

