POL-EL: Lingen - Einbruch in Schule

Lingen (ots)

Zwischen Freitag, 07.11.2025, 15:45 Uhr, und Montag, 10.11.2025, 06:30 Uhr, kam es in einer Schule an der Beckstraße in Lingen zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft mutmaßlich über einen Notausgang in das Schulgebäude. In der dortigen Cafeteria wurde die Verglasung eines Süßigkeitenautomaten eingeschlagen. Anschließend entwendete der Täter mehrere Süßigkeiten aus dem Automaten. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0591) 870 bei der Polizeidienststelle in Lingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

