Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Restaurant

Neuenhaus (ots)

In der Nacht zu Montag, 10.11.2025, zwischen 01:52 Uhr und 05:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Nordhorner Straße in Neuenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden zwei bislang unbekannte Täter zwei Zäune, um auf das Gelände des Restaurants zu gelangen. Im Anschluss verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie mehrere Fenster und Türen aufbrachen. Im Inneren entwendeten die Täter einen Tresor aus einem der verschlossenen Räume sowie Bargeld aus zwei weiteren Tresoren. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei Nordhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

