Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht in der Frankenwaldstraße

Nordhorn (ots)

Am Samstag, 08.11.2025, kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr in der Frankenwaldstraße in Höhe der Hausnummer 48 zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der bislang unbekannte Fahrzeugführer vermutlich im Rahmen eines Parkmanövers einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen Hyundai Tucson. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell