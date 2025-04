POL-OB: Polizei warnt vor Betrugsmasche: Falscher Polizist lässt sich Bankkarte samt PIN aushändigen

Oberhausen (ots) - Am Montag (31.03.), gegen 8:00 Uhr morgens, wartete ein 52-jähriger Mann an der Haltestelle Ripsdornstraße auf einen Bus, als plötzlich der Fahrer eines E-Scooters an ihm vorbeifuhr. Dabei traf er den wartenden Mann an der Schulter, so dass beide zu Boden stürzten. Der E-Scooter-Fahrer stand nach dem Sturz auf und fuhr einfach in Richtung Rothebuschstraße weiter, ohne sich um den Verletzten zu ...

mehr