POL-OB: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag (31.03.), gegen 8:00 Uhr morgens, wartete ein 52-jähriger Mann an der Haltestelle Ripsdornstraße auf einen Bus, als plötzlich der Fahrer eines E-Scooters an ihm vorbeifuhr. Dabei traf er den wartenden Mann an der Schulter, so dass beide zu Boden stürzten. Der E-Scooter-Fahrer stand nach dem Sturz auf und fuhr einfach in Richtung Rothebuschstraße weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Unfallopfer klagte über Schmerzen in der Schulter und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der E-Scooter-Fahrer wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich

- circa 35-40 Jahre alt

- grüne Wollmütze

- schwarze Jacke

- Jeanshose

- Schnurrbart

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zur Identität des Unfallfahrers machen? Dann melden Sie sich bitte bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an Poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

