Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Wohnhauseinbruch - Bargeld entwendet

Lingen (ots)

Zwischen Montag, 10.11.2025, 09:15 Uhr, und Dienstag, 11.11.2025, 12:00 Uhr, kam es in der Straße Am Papenbruch in Lingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die bislang unbekannte Täterschaft durch ein Fenster in das Wohnhaus. Im Anschluss wurden mehrere Räume im Erdgeschoss, Obergeschoss und Keller durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld. Der derzeit bekannte Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizei Lingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Papenbruch beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

