POL-EL: Laar - Diebstahl eines Kfz-Anhängers

Nordhorn (ots) - Am Montag, 10.11.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Nähe des Nordhorn-Almelo-Kanals, im Bereich der sogenannten Pyramide, zu einem versuchten Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Personen von mehreren Jugendlichen angesprochen und bedroht. Zwei der Täter waren vermummt und einer der Jugendlichen hielt ein Messer in der Hand. Dabei sollen die Beschuldigten die Opfer unter andem aufgefordert haben, den Ihnalt ihrer Taschen zu leeren. Die Opfer ...

