Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Laar - Diebstahl eines Kfz-Anhängers
Laar (ots)
In der Zeit vom 11. November 2025, 16:30 Uhr, bis zum 12. November 2025, 06:45 Uhr, wurde in Laar an der Straße "Zur Mate" ein Kfz-Anhänger entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich um einen Anhänger des Herstellers "Wagenbouw Hapert". Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.
