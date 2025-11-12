PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag, 10.11.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Nähe des Nordhorn-Almelo-Kanals, im Bereich der sogenannten Pyramide, zu einem versuchten Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Personen von mehreren Jugendlichen angesprochen und bedroht. Zwei der Täter waren vermummt und einer der Jugendlichen hielt ein Messer in der Hand. Dabei sollen die Beschuldigten die Opfer unter andem aufgefordert haben, den Ihnalt ihrer Taschen zu leeren. Die Opfer konnten zunächst weitergehen und verständigten umgehend die Polizei. Kurz darauf stellten sich ihnen erneut sechs Jugendliche in den Weg. Nachdem die Opfer deutlich machten, dass sie die Polizei alarmiert hatten, flüchteten die Jugendlichen in verschiedene Richtungen. Die Polizei Nordhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Montagabend im Bereich des Nordhorn-Almelo-Kanals / Pyramide verdächtige Personen oder Vorfälle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren