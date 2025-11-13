Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Mittwochvormittag, zwischen 9:30 und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes "Am Ems-Center" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken eine dort abgestellte weiße Mercedes E-Klasse. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 926-0 zu melden.

