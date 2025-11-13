PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Mittwochvormittag, zwischen 9:30 und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes "Am Ems-Center" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken eine dort abgestellte weiße Mercedes E-Klasse. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 926-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 07:29

    POL-EL: Meppen - E-Bike-Fahrer nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Am Mittwoch, den 12. November, kam es gegen 16:23 Uhr auf der St.-Georg-Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein silberner VW Golf Kombi befuhr die Straße in Richtung Versener Straße, als plötzlich ein E-Bike-Fahrer hinter einem entgegenkommenden Transporter hervorkam und mit dem VW zusammenstieß. Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:23

    POL-EL: Laar - Diebstahl eines Kfz-Anhängers

    Laar (ots) - In der Zeit vom 11. November 2025, 16:30 Uhr, bis zum 12. November 2025, 06:45 Uhr, wurde in Laar an der Straße "Zur Mate" ein Kfz-Anhänger entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich um einen Anhänger des Herstellers "Wagenbouw Hapert". Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren