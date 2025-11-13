PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - E-Bike-Fahrer nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 12. November, kam es gegen 16:23 Uhr auf der St.-Georg-Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein silberner VW Golf Kombi befuhr die Straße in Richtung Versener Straße, als plötzlich ein E-Bike-Fahrer hinter einem entgegenkommenden Transporter hervorkam und mit dem VW zusammenstieß.

Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem E-Bike soll es sich um ein blaues Damenrad gehandelt haben. Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen E-Bike-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:23

    POL-EL: Laar - Diebstahl eines Kfz-Anhängers

    Laar (ots) - In der Zeit vom 11. November 2025, 16:30 Uhr, bis zum 12. November 2025, 06:45 Uhr, wurde in Laar an der Straße "Zur Mate" ein Kfz-Anhänger entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich um einen Anhänger des Herstellers "Wagenbouw Hapert". Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 07:40

    POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Montag, 10.11.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Nähe des Nordhorn-Almelo-Kanals, im Bereich der sogenannten Pyramide, zu einem versuchten Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Personen von mehreren Jugendlichen angesprochen und bedroht. Zwei der Täter waren vermummt und einer der Jugendlichen hielt ein Messer in der Hand. Dabei sollen die Beschuldigten die Opfer unter andem aufgefordert haben, den Ihnalt ihrer Taschen zu leeren. Die Opfer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren