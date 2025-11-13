Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - E-Bike-Fahrer nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 12. November, kam es gegen 16:23 Uhr auf der St.-Georg-Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein silberner VW Golf Kombi befuhr die Straße in Richtung Versener Straße, als plötzlich ein E-Bike-Fahrer hinter einem entgegenkommenden Transporter hervorkam und mit dem VW zusammenstieß.

Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem E-Bike soll es sich um ein blaues Damenrad gehandelt haben. Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen E-Bike-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 949-0 zu melden.

