Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Baustellencontainer - Werkzeuge und Radiogerät entwendet
Nordhorn (ots)
Zwischen Freitag, 7. November 2025, 14:00 Uhr, und Mittwoch, 12. November 2025, 08:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Straße Nordring in Nordhorn verschiedene Werkzeuge sowie ein Radiogerät entwendet. Die Täter brachen in einen dort aufgestellten Container ein. Anschließend entwendeten sie mehrere Werkzeuge und ein Radiogerät. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2100 Euro geschätzt. Die Polizei Nordhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Nordrings gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.
