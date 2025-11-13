Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einbruch in Firmentransporter - Portemonnaie und Smartphone gestohlen

Sögel (ots)

In der Nacht von Dienstag, 11. November 2025, 22:00 Uhr, auf Mittwoch, 12. November 2025, 05:30 Uhr, kam es auf einem Hof an der Straße Hellkampsring in Sögel zu einem Diebstahl aus einem Firmentransporter. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem Stein die seitlichen Scheiben des Fahrzeugs ein. Anschließend entwendete er aus dem Transporter ein Portemonnaie mit persönlichen Papieren sowie ein Smartphone. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 650 Euro. Die Polizei Sögel bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

