Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Peugeot 208 auf Parkplatz beschädigt

Haren (ots)

Am Montag, den 10. November 2025, kam es zwischen 14:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Postenbörse an der Straße Marktwinkel in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen einen dort geparkten schwarzen Peugeot 208 und verursachte einen Schaden von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell