Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Dienstag, den 11. November 2025, kam es gegen 11:00 Uhr auf der Lengericher Straße in Höhe der Kreuzung zur Josefstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde dabei im Heckbereich von einem Volkswagen T-Roc touchiert.

Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am VW T-Roc entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell