PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Dienstag, den 11. November 2025, kam es gegen 11:00 Uhr auf der Lengericher Straße in Höhe der Kreuzung zur Josefstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde dabei im Heckbereich von einem Volkswagen T-Roc touchiert.

Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am VW T-Roc entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:28

    POL-EL: Haselünne - Baufahrzeug beschädigt

    Haselünne (ots) - In der Zeit von Samstag, 13 Uhr bis Montag, 7 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Meerstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen die Scheibe einer Baumaschine der Marke Manitou mit einem Mülleimer ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961-958700 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 08:00

    POL-EL: Haren - Peugeot 208 auf Parkplatz beschädigt

    Haren (ots) - Am Montag, den 10. November 2025, kam es zwischen 14:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Postenbörse an der Straße Marktwinkel in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen einen dort geparkten schwarzen Peugeot 208 und verursachte einen Schaden von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren