Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Polizei bittet um Hinweise zu aufgefundenem Fahrzeugschlüssel

Emlichheim (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung wurde mögliches Diebesgut sichergestellt. Dabei handelt es sich um einen Fahrzeugschlüssel der Marke Canas (Typ LAD3P) mit einem Drucktaster der Marke "Sheriff" (siehe Fotos). Bislang konnte der Schlüssel keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Daher bittet die Polizei Emlichheim um Mithilfe: Wer Hinweise dazu geben kann, zu welchem Fahrzeug oder Gerät der Schlüssel gehört, oder wer möglicherweise den Verlust eines solchen Schlüssels bemerkt hat, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

