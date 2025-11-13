Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emlichheim - Polizei bittet um Hinweise zu aufgefundenem Fahrzeugschlüssel
Emlichheim (ots)
Im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung wurde mögliches Diebesgut sichergestellt. Dabei handelt es sich um einen Fahrzeugschlüssel der Marke Canas (Typ LAD3P) mit einem Drucktaster der Marke "Sheriff" (siehe Fotos). Bislang konnte der Schlüssel keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Daher bittet die Polizei Emlichheim um Mithilfe: Wer Hinweise dazu geben kann, zu welchem Fahrzeug oder Gerät der Schlüssel gehört, oder wer möglicherweise den Verlust eines solchen Schlüssels bemerkt hat, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 in Verbindung zu setzen.
