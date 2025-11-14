PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Unbekannte Täterschaft flüchtet nach Ladendiebstahl

Salzbergen (ots)

Am Samstag, den 08.11.2025, kam es gegen 17:15 Uhr beim ALDI-Markt in der Straße Am Gillenbrink zu einem Ladendiebstahl durch eine bislang unbekannte Täterschaft. Zwei ebenfalls unbekannte Zeugen informierten das Marktpersonal darüber, dass die Person mit einem Einkaufswagen den Kassenbereich passiert und anschließend nach draußen gerannt sei.

Auf dem Parkplatz kippte der Einkaufswagen um, sodass die Täterschaft ohne Diebesgut mit einem Pkw flüchtete.

Die beiden bislang unbekannten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Salzbergen unter der Telefonnummer +49 5976 948 5515 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

