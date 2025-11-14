Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Salzbergen - Unbekannte Täterschaft flüchtet nach Ladendiebstahl
Salzbergen (ots)
Am Samstag, den 08.11.2025, kam es gegen 17:15 Uhr beim ALDI-Markt in der Straße Am Gillenbrink zu einem Ladendiebstahl durch eine bislang unbekannte Täterschaft. Zwei ebenfalls unbekannte Zeugen informierten das Marktpersonal darüber, dass die Person mit einem Einkaufswagen den Kassenbereich passiert und anschließend nach draußen gerannt sei.
Auf dem Parkplatz kippte der Einkaufswagen um, sodass die Täterschaft ohne Diebesgut mit einem Pkw flüchtete.
Die beiden bislang unbekannten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Salzbergen unter der Telefonnummer +49 5976 948 5515 zu melden.
