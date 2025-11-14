PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfall mit Unfallflucht: Weißer Transporter gesucht

Emsbüren (ots)

Am Mittwochmorgen, den 05.11.2025, kam es gegen 09:18 Uhr auf dem Napoleondamm, in Höhe der Einmündung zur Eichendorffstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Transporter des Modells IVECO Daily kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Durch den Aufprall wurden Teile des Schildes gegen einen Pkw geschleudert, der in der Eichendorffstraße wartete. Anschließend setzte der Fahrer des Transporters seine Fahrt in Richtung Salzbergen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Transporter muss ein massiver Frontschaden entstanden sein; entsprechende Fahrzeugteile wurden am Unfallort aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen IVECO Daily oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emsbüren unter der Telefonnummer 05903 / 703190 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 07:20

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf Parkplatz

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es auf dem Kundenparkplatz des Sonderpostenmarktes Zimmermann in der Fennastraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt entfernte. Gegen 10:45 Uhr touchierte ein dunkler Kleinwagen - vermutlich mit niederländischem Kennzeichen - beim Ausparken einen neben ihm abgestellten ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:20

    POL-EL: Itterbeck - Einbruch in Tankstelle

    Itterbeck (ots) - In der Nacht zu Donnerstag kam es in Itterbeck zu einem schweren Einbruch in eine Tankstelle an der Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen vier bislang unbekannte Täter gegen 00:38 Uhr die Eingangstür der Tankstelle auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter eine größere Menge Tabakwaren im geschätzten Wert von rund 10.000 Euro. Im Anschluss ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:19

    POL-EL: Haren - Einbruch in Spielothek - Täter entwendet Geldkassetten

    Haren (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es in Haren zu einem Einbruch in eine Spielothek in der Kirchstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 01:55 Uhr durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren