POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfall mit Unfallflucht: Weißer Transporter gesucht

Emsbüren (ots)

Am Mittwochmorgen, den 05.11.2025, kam es gegen 09:18 Uhr auf dem Napoleondamm, in Höhe der Einmündung zur Eichendorffstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Transporter des Modells IVECO Daily kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Durch den Aufprall wurden Teile des Schildes gegen einen Pkw geschleudert, der in der Eichendorffstraße wartete. Anschließend setzte der Fahrer des Transporters seine Fahrt in Richtung Salzbergen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Transporter muss ein massiver Frontschaden entstanden sein; entsprechende Fahrzeugteile wurden am Unfallort aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen IVECO Daily oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emsbüren unter der Telefonnummer 05903 / 703190 zu melden.

