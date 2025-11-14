Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeuge nach Ladendiebstahl gesucht - Unbekannter hielt flüchtigen Täter kurzzeitig auf

Lingen (ots)

Am Samstag, dem 25. Oktober 2025, kam es gegen 17:20 Uhr in einem Tierhandel in der Schillerstraße in Lingen zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann entnahm aus Kasse unvermittelt Bargeld und flüchtete anschließend aus dem Geschäft.

Auf seiner Flucht soll ein bislang unbekannter Zeuge den Täter kurzzeitig daran gehindert haben, weiterzulaufen. Dieser Zeuge ist für die weiteren Ermittlungen von besonderer Bedeutung. Er hatte direkten Kontakt zum Beschuldigten und könnte wichtige Hinweise liefern.

Die Polizei Lingen bittet daher insbesondere diesen Zeugen, sich dringend zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell