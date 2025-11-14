Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf Parkplatz

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es auf dem Kundenparkplatz des Sonderpostenmarktes Zimmermann in der Fennastraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt entfernte. Gegen 10:45 Uhr touchierte ein dunkler Kleinwagen - vermutlich mit niederländischem Kennzeichen - beim Ausparken einen neben ihm abgestellten weißen Opel Grandland. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, verließ der Fahrer des Kleinwagens die Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell