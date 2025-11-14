PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Spielothek - Täter entwendet Geldkassetten

Haren (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Haren zu einem Einbruch in eine Spielothek in der Kirchstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 01:55 Uhr durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 07:00

    POL-EL: Meppen - 16-Jährige bei Verkehrsunfallflucht schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Am Montag, dem 10. November 2025, kam es gegen 20:58 Uhr an der Kreuzung Zur Waldbühne / Neelandstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt wurde. Die Jugendliche war mit ihrem E-Scooter von der Fliederstraße kommend in Richtung Versener Straße unterwegs, als es zur Kollision mit einem ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:00

    POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Wietmarschen (ots) - Am Donnerstag, dem 13. November 2025, kam es zwischen 14:15 Uhr und 14:57 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Hermelingshof in Wietmarschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines grauen Audi A6 hatte sein Fahrzeug dort abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden am Heck fest. Der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:00

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Dienstag, den 11. November 2025, kam es gegen 11:00 Uhr auf der Lengericher Straße in Höhe der Kreuzung zur Josefstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde dabei im Heckbereich von einem Volkswagen T-Roc touchiert. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren