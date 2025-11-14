Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Einbruch in Spielothek - Täter entwendet Geldkassetten
Haren (ots)
In der Nacht zu Freitag kam es in Haren zu einem Einbruch in eine Spielothek in der Kirchstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 01:55 Uhr durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell