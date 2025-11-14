Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Spielothek - Täter entwendet Geldkassetten

Haren (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Haren zu einem Einbruch in eine Spielothek in der Kirchstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 01:55 Uhr durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

