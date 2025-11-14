PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Wietmarschen (ots)

Am Donnerstag, dem 13. November 2025, kam es zwischen 14:15 Uhr und 14:57 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Hermelingshof in Wietmarschen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Halter eines grauen Audi A6 hatte sein Fahrzeug dort abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden am Heck fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

