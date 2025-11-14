Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Einbruch in Tankstelle

Itterbeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in Itterbeck zu einem schweren Einbruch in eine Tankstelle an der Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen vier bislang unbekannte Täter gegen 00:38 Uhr die Eingangstür der Tankstelle auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter eine größere Menge Tabakwaren im geschätzten Wert von rund 10.000 Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit einem Pkw in Richtung Harderberg beziehungsweise Niederlande. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

