Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fußgänger bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Gegen 07:03 Uhr bog eine 60-jährige Fahrzeugführerin eines Opel vom Nagelshof nach links in die Straße An der Bleiche ab. Zeitgleich überquerte ein Fußgänger den Kreuzungsbereich. Die Fahrerin übersah den Fußgänger, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Mann wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell