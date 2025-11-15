PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Einbruch in Jugendhaus

Lingen (ots)

Zwischen Donnerstagabend, 13.11.2025, 18:20 Uhr, und Freitagmorgen, 14.11.2025, 12:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Jugendtreffs in der Ludwigstraße in Lingen eingebrochen. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sie sich Zugang zum Gebäude und hebelten im Inneren die Tür zum Gemeinschaftsraum auf. Die Täter entwendeten eine Spielkonsole, einen Laptop, sowie Computerspiele und verschiedene Süßwaren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.235 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

