Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Jugendhaus
Lingen (ots)
Zwischen Donnerstagabend, 13.11.2025, 18:20 Uhr, und Freitagmorgen, 14.11.2025, 12:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Jugendtreffs in der Ludwigstraße in Lingen eingebrochen. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sie sich Zugang zum Gebäude und hebelten im Inneren die Tür zum Gemeinschaftsraum auf. Die Täter entwendeten eine Spielkonsole, einen Laptop, sowie Computerspiele und verschiedene Süßwaren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.235 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell