POL-EL: Twist - Vorfall auf Parkplatz in Twist - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Twist (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Overbergstraße in Twist zu einem körperlichen Übergriff im privaten Beziehungsumfeld. Nach derzeitigen Ermittlungen soll es im Verlauf eines Gesprächs zwischen einem 38-jährigen Mann und einer 37-jährigen Frau zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Zudem soll der Mann die Frau bedroht haben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige relevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

