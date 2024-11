Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch

Halver (ots)

An einem Einfamilienhaus an der Löhbacher Straße löste am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr eine Alarmanlage aus. Nachbarn holten die Polizei. Die Polizeibeamten bemerkten Hebelspuren an einer Terrassentür und Spuren im Schnee. Die Täter sind offenbar jedoch nicht in das Gebäude eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099- 5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (cris)

