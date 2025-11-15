PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Nordhorn (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 17:20 Uhr auf der B 213 / Osttangente in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer bog vom Wehrweg kommend auf die B213 in Fahrtrichtung Niederlande ein, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Zwei nachfolgende Fahrzeuge mussten daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vor ihr bremsende Fahrzeug einer 54-jährigen Fahrerin auf. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

