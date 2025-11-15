Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Nordhorn (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 17:20 Uhr auf der B 213 / Osttangente in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer bog vom Wehrweg kommend auf die B213 in Fahrtrichtung Niederlande ein, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Zwei nachfolgende Fahrzeuge mussten daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vor ihr bremsende Fahrzeug einer 54-jährigen Fahrerin auf. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell