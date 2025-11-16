PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall auf der BAB 31

Haren (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 13:17 Uhr auf der Bundesautobahn 31 im Bereich der Anschlussstelle Haren (Ems) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Fahrerin mit ihrem Fiat die Ausfahrt Haren der BAB 31. Auf regennasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug im Kurvenbereich ins Schleudern. Der Pkw schleuderte über die gesamte Fahrbahn, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und wurde anschließend zurück in Richtung Standstreifen geschleudert. Das Fahrzeug kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt, die 24-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 07:56

    POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an parkendem Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

    Haren (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es in Haren (Ems) zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich gegen 02:45 Uhr im Bereich der Straße An der Mühle. Nach bisherigen Ermittlungen warf ein unbekannter Täter einen Stein gegen die Heckscheibe eines dort abgestellten Pkw und zerstörte diese vollständig. Hinweise auf ein ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 07:52

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Nordhorn (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 17:20 Uhr auf der B 213 / Osttangente in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer bog vom Wehrweg kommend auf die B213 in Fahrtrichtung Niederlande ein, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Zwei nachfolgende Fahrzeuge mussten daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen. Eine 31-jährige ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 07:51

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Unfallverursacher flüchtig

    Lingen (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Schwarzer Weg / Beckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Jugendliche befuhr den Schwarzen Weg in Richtung Altenlingen, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem bislang unbekannten Pkw kam. Bei dem Fahrzeug soll es sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren