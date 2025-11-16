Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall auf der BAB 31

Haren (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 13:17 Uhr auf der Bundesautobahn 31 im Bereich der Anschlussstelle Haren (Ems) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Fahrerin mit ihrem Fiat die Ausfahrt Haren der BAB 31. Auf regennasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug im Kurvenbereich ins Schleudern. Der Pkw schleuderte über die gesamte Fahrbahn, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und wurde anschließend zurück in Richtung Standstreifen geschleudert. Das Fahrzeug kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt, die 24-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

