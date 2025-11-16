Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfall mit 2,48 Promille verursacht

Meppen (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 20:02 Uhr auf der Bundesstraße 70 an der Kreuzung Nödiker Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Vorfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten der VW eines 21-Jährigen sowie der Mercedes eines 75-jährigen Fahrers und seiner 73-jährigen Beifahrerin hintereinander an einer roten Ampel in Fahrtrichtung Haren. Ein 65-jähriger Fahrzeugführer eines Opel fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf den VW geschoben. Der Fahrer des Opel sowie der Fahrer des Mercedes wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, und der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, die Schadenshöhe wird insgesamt auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell