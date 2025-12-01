Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Polizei sucht Zeugen zu drei Einbruchstaten vom Wochenende

Quickborn (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Quickborn zu drei Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen. In zwei Fällen wurden die Taten nach sehr kurzer Zeit abgebrochen.

In der Zeit von Freitag (28.11.2025, 19.00 Uhr) bis Samstag (29.11.2025, 12:05 Uhr) ist es im Amselweg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob und gegebenenfalls was der oder die Täter entwendet haben.

Zu zwei Versuchstaten ist es am Freitag (28.11.2025) gekommen.

In einem Fall verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 18:38 Uhr Zutritt über ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Buchenweg und betraten dieses. Das Haus wurde kurze Zeit oberflächlich nach möglichem Stehlgut durchsucht. Der oder die Täter verließen das Haus bereits wieder nach gut einer Minute. Entwendet haben sie nach ersten Ermittlungen nichts. Im Rahmen dieser Tat konnten Videoaufnahmen festgestellt werden. Diese zeigen eine maskierte Person mit dunkler Bekleidung und einer Körpergröße von ungefähr 175 cm im Haus.

Auch am Freitag (28.11.2025) kam es zu einer unvollendeten Tat im Ulmenweg. In diesem Fall verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus. Die Tatzeit liegt hier zwischen 17:10 Uhr und 19:06 Uhr. Der oder die unbekannten Täter betraten in diesem Fall das Haus durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nur dieses eine Zimmer betreten und das Haus dann sofort wieder verlassen. Ein Grund für diese Vorgehensweise ist derzeit noch nicht bekannt. Auch in diesem Fall erlangten die Täter kein Stehlgut.

Die Ermittlungen führt in allen drei Fällen die Kriminalpolizei Pinneberg. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die an einem der Tatorte im Tatzeitraum ungewöhnliche Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, können dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell